أحمد عز يكشف لـ"الفجر الفني" عما حدث معه في العرض الأول لمسرحية "علاء الدين"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:59 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشف الفنان أحمد عز، عما حدث معه قبل وخلال العرض الأول لمسرحية "علاء الدين"، التي تعرض في مسرح "كايرو شو".

وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أنا بخاف جدًا وفي أول يوم عرض حسيت بالرعب.. وأنا نازل من المسرح مكنتش عايز أنزل.. مكنتش عايز بكرا يجي علشان أعرض، كنت مرعوب جداً بس بعد أول 5 دقائق ومقابلة الجمهور وتفاعل الناس حسيت إن الإحساس ده راح خالص".

وأوضح أن رد فعل الجمهور الذي كان إيجابيًا وصل له في ساعتها، مضيفًا: "هنا حلاوة المسرح وأنا حقيقي بتمنى إن المسرحية نستمر بها أنا والكاست ده لسنين".

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد جمعة، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري.



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