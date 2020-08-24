"Dynamite" لفريق "BTS" تحقق أكثر من 170 مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
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حققت فرقة BTS الكورية الجنوبية نجاحا جديدا عبر أغنيتها المصورة الجديدة Dynamite التي حققت أكثر من 170 مليون مشاهدة في أقل من  أقل من 72 ساعة منذ طرحها.

وأدى أعضاء الفرقة أغنيتهم الجديدة باللغة الإلكليزية، وميزوا المقطع المصور لها برقصات تتناسق حركاتها بشكل ممتاز مع الموسيقى والكلمات.

وأشارت مجلة "فوربس"إلى أن العمل الجديد للفرقة يشبه بطبيعته الأعمال الناجحة مثل أغنية Can't Stop the Feeling لجاستين تيمبرليك التي ظهرت عام 2016، وأغنية  California Gurls للفنانة، كاتي بيري، وأن مؤدي هذه الأغنية أظهروا من خلالها نغمات عالية لكن بطريقة ممتعة.

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