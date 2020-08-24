توابع زلزال القمة تهدد استقرار غرفة الملابس في الأهلي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشارت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، إلى حدوث مناوشات ومشادات بين لاعبي الأهلي فى غرفة الملابس عقب الخسارة من الزمالك.

وكان الأهلي خسر بثلاثية مقابل هدف، أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة 21من الدوري المصري الممتاز، مساء أول أمس السبت.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، حقيقة هذه الأنباء، ونفى حدوث ذلك، مشيرا إلى أن هذه ليست أخلاق لاعبي القلعة الحمراء سواء في المكسب أو الخسارة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 42 نقطة.

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