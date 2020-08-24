إنتر ميلان يحسم مصير كونتي بعد خسارة الدوري الأوروبي









تحدثت تقارير صحفية، إيطالية عن موعد الاجتماع المنتظر الذي سيجمع أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، بإدارة النادي، من أجل تحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.





اجتماع إدارة إنتر ميلان مع كونتي





وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، الإيطالية أن كونتي سيجتمع بإدارة إنتر ميلان بأكملها، في قمة حاسمة وجهًا لوجه يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد ما سيتم في المستقبل.





وأوضحت الصحيفة أنه بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي، أعطى كونتي انطباعًا بأنه يعتبر أن مغامرته في إنتر قد انتهت بعد عام واحد فقط من توليه المسؤولية الفنية.





وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان الإيطالية، ستناقش، مستقبل كونتي يوم الثلاثاء المقبل، وفهم ما إذا كانت الظروف ستكون مناسبة لمواصلة هذه المغامرة معًا في الموسم الجديد.





وتابعت الصحيفة أن المشكلة الرئيسية تكمن في ضمان تخصيص استثمارات ضخمة من أجل تحسين الفريق وجعله تنافسيا إلا أن ميزانية النادي وتفشي فيروس كورونا لا يساعدان الإنتر.



