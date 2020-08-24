إنتر ميلان يحسم مصير كونتي بعد خسارة الدوري الأوروبي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:09 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تحدثت  تقارير صحفية، إيطالية عن موعد الاجتماع المنتظر الذي سيجمع أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، بإدارة النادي، من أجل تحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

اجتماع إدارة إنتر ميلان مع كونتي 

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، الإيطالية أن كونتي سيجتمع بإدارة إنتر ميلان بأكملها، في قمة حاسمة وجهًا لوجه يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد ما سيتم في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي، أعطى كونتي انطباعًا بأنه يعتبر أن مغامرته في إنتر قد انتهت بعد عام واحد فقط من توليه المسؤولية الفنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان الإيطالية، ستناقش، مستقبل كونتي يوم الثلاثاء المقبل، وفهم ما إذا كانت الظروف ستكون مناسبة لمواصلة هذه المغامرة معًا في الموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة أن المشكلة الرئيسية تكمن في ضمان تخصيص استثمارات ضخمة من أجل تحسين الفريق وجعله تنافسيا إلا أن ميزانية النادي وتفشي فيروس كورونا لا يساعدان الإنتر.

وأتمت الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى أن ماسيميليانو أليجري هو المرشح المفضل لتولي المهمة الفنية للإنتر في حال رحيل كونتي

أخبار تهمك

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.. كوتينيو يحسم مصيره من العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

"إصابات كورونا ترتفع".. بيان عاجل من "الصحة" بشأن آخر تطورات الفيروس القاتل

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

منذ حوالي 5 ساعات

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق لليفاندوفسكي عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:41 ص

فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

11:15 م

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

02:09 ص

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

01:02 ص

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

12:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى