الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان بشأن إصابة عبدالشافي ويشتكي اللاعب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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عبر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن عدم قبول اعتذار وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن إصابة محمد عبدالشافي لاعب القلعة البيضاء.

وكان عبدالشافي أجرى عملية جراحية في عظمة الترقوة، أمس الأحد، وقام وليد سليمان بزيارة اللاعب في المستشفى كإعتذار عن تسببه في إصابة ظهير الزمالك.

وليد سليمان كان تدخل مع عبدالشافي، في أحد الكرات الهوائية خلال مباراة القمة 120، التي انتهت لصالح الزمالك بثلاثية مقابل هدف، أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، مما تسبب في إصابة ظهير الأبيض.

واستقر الزمالك على تقديم شكوى للاتحادين المصري، والدولي "فيفا"، ضد جناح فريق الأهلي وليد سليمان، بهذا الشأن.

جاء ذلك حسب ما نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي احتوى على، "رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي".

وتابع، "قرر مجلس إدارة النادي تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وأخرهم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك".

وواصل، "أكد مجلس إدارة الزمالك أن اعتداء وليد سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، يحرم الزمالك من جهود  اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق  رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال أفريقيا".

وأشار مرتضى منصور، "يؤكد مجلس الإدارة  على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري".

واستكمل، "يؤكد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار المدعو وليد سليمان او رفضه لأنه لم يعتدي عليه في منزله أو في المقهي انما تعمد هذا اللاعب ايذاء عبد الشافي اثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري الرسمية والاعتداء المتعمد  على اللاعب محمد عبد الشافي لم ينتج عنه اصابتة  فقط، بل تضمن الضرر ايضا حرمان نادي الزمالك من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين مما يؤثر على مسيرة النادي الناجحة وطموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لذلك فإن زيارة اللاعب المؤذي للاعب الزمالك فهي مرفوضة ايضا ويذكرنا بموقف بالمثل المصري الشعبي الشهير "يقتل القتل ويمشي في جنازته". 

واختتم، "نشير إلى أن نادي الزمالك من سلطته قبول الإعتذار أو رفضه لأن النادي منظومة إدارية تحترم الجميع لكن هناك رفض تام لتصرفات البلطجة في الملاعب".

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