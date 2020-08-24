فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تحدث النجم البرتغالي لويس فيجو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة، السابق على احتمالية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قلعة "كامب نو"، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تصريحات لويس فيجو عن رحيل ميسي 

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى برشلونة ميسي أخبر مدربه الهولندي رونالد كومان، برغبته في الرحيل عن برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وعلق فيجو عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هذا العام سيكون من المستحيل على أي نادٍ أن يدفع قيمة فسخ عقد ميسي مع برشلونة، كما أرى أنه من الصعب جدًا على أي فريق أن يكون قادرًا على دفع راتب ميسي".

وعن إمكانية رحيل ميسي إلى ريال مدريد، قال فيجو: "أرى أنه من المستحيل تكرار نفس الشيء الذي حدث معي منذ 20 عامًا".

وعن هزيمة برشلونة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، أتم البرتغالي: "لا أشعر بأي شيء مميز بشأن مباراة 2-8، الفرق التي وصلت إلى النهائي هي الفرق التي أظهرت أفضل جودة للتواجد هناك".

أخبار تهمك

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كومان: حزين لهزيمة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

"إصابات كورونا ترتفع".. بيان عاجل من "الصحة" بشأن آخر تطورات الفيروس القاتل

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.. كوتينيو يحسم مصيره من العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لليفاندوفسكي عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

02:09 ص

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

01:02 ص

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

12:27 ص

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى