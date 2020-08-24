فيجو يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل ميسي عن برشلونة









تحدث النجم البرتغالي لويس فيجو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة، السابق على احتمالية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قلعة "كامب نو"، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





تصريحات لويس فيجو عن رحيل ميسي





وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى برشلونة ميسي أخبر مدربه الهولندي رونالد كومان، برغبته في الرحيل عن برشلونة، خلال الفترة المقبلة.





وعلق فيجو عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هذا العام سيكون من المستحيل على أي نادٍ أن يدفع قيمة فسخ عقد ميسي مع برشلونة، كما أرى أنه من الصعب جدًا على أي فريق أن يكون قادرًا على دفع راتب ميسي".





وعن إمكانية رحيل ميسي إلى ريال مدريد، قال فيجو: "أرى أنه من المستحيل تكرار نفس الشيء الذي حدث معي منذ 20 عامًا".



