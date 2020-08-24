نجم الأهلي السابق يُهاجم لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء









انتقد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، دور لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، موضحًا ضرورة العمل بقوة من أجل اعادة هيبة الفريق مرة أخري.





وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أتمني إعادة اللاعبين المعارين لأنهم مستقبل الفريق أبرزهم عمار حمدي وأحمد ياسر ريان، ويجب أن ينظروا إلى مصطفي محمد ناشيء الزمالك كيف سجل هدف عالمي؟".

وأضاف: "اللاعبين المعارين من الأهلي إذا عادوا مرة أخري لن يحصلوا على المبالغ الباهظة التى يحصل عليها اللاعبون الحاليون".



