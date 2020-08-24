بطل أوروبا.. تعرف على مشوار بايرن ميونيخ حتى التتويج بدوري الأبطال













حصد فريق بايرن ميونيخ الألماني لقب دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأحد، وذلك بعدما نجح في الفوز بهدف دون رد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، على استاد "دا لوز" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.





ويعد هذا اللقب السادس في تاريخ نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعد 7 سنوات من آخر تتويج له عام 2013، حيث حصده أعوام، (1974- 1975- 1976- 2001- 2013- 2020 ).





وأظهر الفريق البافاري قوته خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتلق أي هزيمة خلال مشواره في البطولة.





وحقق بايرن ميونيخ 11 انتصار متتالي، دون خسارة أو تعادل طوال البطولة، كأول فريق يحقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ دوري الأبطال.





وسجل لاعبو بايرن 43 هدفا، خلال البطولة هذا الموسم، منهم 15 هدف لصالح ليفاندوفسكي "هداف البطولة"، فيما دخل شباكه 9 أهداف فقط.





وجاء مشوار بايرن ميونيخ في البطولة حتى منصة التتويج باللقب كالتالي:





الدور الأول (المجموعة الثانية):





بايرن ميونخ × ريد ستار بلجراد الصربي 3 / صفر





توتنهام الإنجليزي × بايرن ميونخ 2 / 7





أولمبياكوس اليوناني × بايرن ميونخ 2 / 3





بايرن ميونخ × أولمبياكوس 2 / صفر





ريد ستار بلجراد × بايرن ميونخ صفر / 6





بايرن ميونخ × توتنهام 3 / 1





دور الستة عشر :





تشيلسي الإنجليزي × بايرن ميونخ صفر / 3





بايرن ميونخ × تشيلسي 4 / 1





دور الثمانية :





برشلونة الإسباني × بايرن ميونخ 2 / 8





الدور قبل النهائي :





ليون الفرنسي × بايرن ميونخ صفر / 3





النهائي :



