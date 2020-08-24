رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد رقصها على أغنية "بالبنط العريض" (فيديو)





وتداول رواد التواصل الإجتماعي الفيديو بكثافة حتى احتلت رانيا يوسف المركز الأول على قائمة تريندات تويتر.



"بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي أنا بيك مريض .. أتاري كُل ما أحب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".





نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" .وظهرت في الفيديو ترقص على أغنية "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي.