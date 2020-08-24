كومان: حزين لهزيمة باريس سان جيرمان









أعرب كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، عن تعاطفه مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن خسر الاخير لقب بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.





وتوج العملاق البافاري باللقب على حساب النادي العاصمي بعد الفوز بهدف وحيد سجلة كومان في الدقيقه 59 من عمر اللقاء، ليحقق رجال فليك اللقب السادس في تاريخ النادي.





وفي تصريحات نقلتها شبكة " RMC " الفرنسية، قال كونان :" أشهر بالحزن تجاه باريس سان جيرمان، هذا يؤلمني كثيرًا، رغم أنتمائي للبايرن".



