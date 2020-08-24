هشام حداد لـ"الفجر الفني": هذا ما أتمنى حذفه من حياتي إذا عاد بي الزمن 10 سنوات إلى الوراء

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أعرب الإعلامي اللبناني هشام حداد، عن حزنه الشديد لما يمر به وطنه لبنان من ظروف صعبة وقاسية خلال الفترة الأخيرة.



وقال هشام في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن لبنان مر بأزمات كثيرة ومتتالية من أزمات سياسية واقتصادية وصحية مثل (كورونا) متمنيًا أن تنفرج هذه الأزمة.



وعلى صعيد العمل، أوضح هشام حداد أن سر نجاح برنامجه الشهير "لهون وبس" هو التعاون وروح العمل الجماعي هما أساس التميز والاستمرار.



وفيما يتعلق بمشاركته في فيلم "يوم إي يوم لا" مع الفنان اللبناني زياد برجي، أكد على أن هذه التجربة كانت لها مذاقًا خاصًا وذلك لأن العمل ككل شكل نقلة نوعية في عالم السينما اللبنانية، وجذبه للمشاركة فيه تفاصيل الدور الذي يجسده كما أن الفكرة مختلفة.



وبالعودة لحلقات برنامج "لهون وبس"، وسر استضافته لمطرب المهرجانات عمر كمال في البرنامج بالرغم من إثارته الجدل حينها، قال "لم أرى الموضوع من هذه الزاوية أو أنه تسبب في ضجة بل رأيت مطرب طرح أغنية جميلة ومختلفة ولاتتعارض مع الآداب العامة ولذلك قمت باستضافته.



واختتم حداد حديثه معنا عن الشئ الذي يتمنى أن يحذفه من حياته إذا كانت لديه فرصة العودة بالزمن 10 سنوات موضحًا: أول برنامج قدمته عن النكت.