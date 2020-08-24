أحمد عز لـ"الفجر الفني": "علاء الدين" من أمتع الأعمال اللي مثلتها في حياتي.. وهذه كواليس المسرحية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته الشديدة ببطولة مسرحية "علاء الدين" ، التي تعرض إسبوعيًا على مسرح "كايرو شو" .

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد عز: "المسرح من أمتع الحاجات اللي عملتها في حياتي، وكنت أتساءل كثيرًا لماذا لم أقم بعمل مسرح في الفترات الماضية وتجربة (علاء الدين) جعلتني أندم كثيرًا أنني لم أمثل مسرح من قبل" .

وأشار إلى أن كواليس العمل كانت جميلة كثيرًا، موضحًا: "الكاست عِشرة وله نفس الدماغ والإحساس بالمسؤلية، فكنا جميعاً نسعى ونفكر في النجاح، فالمسرح تحول لبيت وأسرة فكنا جميعاً شخص واحد، وهذا ما أحبه في العمل لا أحب التفرقة بين وجه جديد ومساعد وممثل أقدم وهكذا، فعندما تكون الكواليس جميلة ومريحة نفسياً ننتج عمل ناجح ويحبه الجمهور" .

وفي نهاية حديثه أكد أنه وفرق عمل المسرحية يحاولون أن يسعدوا الناس لأنه مر بهم وقت صعب من شهر مارس حتى الآن، مضيفًا: "بنحاول نخفف عنهم وندخل عليهم الفرحه حتى لو قليلاً".


يذكر أن ومسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد جمعة، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري.

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