نجم الأهلي السابق: الفريق أصبح بدون قائد حقيقي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الإعلامي محمد فاروق، أن فريق الأهلي أصبح بدون قائد حقيقي يحفز اللاعبين خلال المباريات الهامة وذلك بعد رحيل اللاعبين الكبار عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "رحيل اللاعبين الكبار مؤثر للغاية عن فريق الأهلي وروح الفانلة الحمراء، النادي أصبح بدون قائد حقيقي داخل الملعب وهو الأمر الذى ظهر أمس".
 
وأضاف: "خلال فترة لعبي فى النادي الأهلي، حسام حسن كان يحفزني للغاية، والفترة الماضية شريف إكرامي وحسام عاشور كان لهما دور كبير فى لم شمل اللاعبين".

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.

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