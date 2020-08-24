أول تعليق لليفاندوفسكي عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رفقة تغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراه النهائيه، بهدف نظيف سجله كومان.

وعلق المهاجم البولندي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلًا :" لا تتوقف أبدًا عن حلمك، لا تستسلم أبدًا عندما تفشل، أعمل بجد لتحقيق هدفك‘‘.

وكان ليفاندوفسكي قد توج هداف للبطولة برصيد 15 هدف، على بعد هدفين فقط من تحقيق لقب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والذي توج هداف للبطولة برصيد 17 هدف بقميص ريال مدريد.

وحقق المهاجم البولندي رقم مميز هذا الموسم عندما سجل خلال 9 مباريات متتالية في البطولة، ليحقق إنجاز تاريخي لنفسة، بالإضافة إلى تحقيق الثلاثة رفقة العملاق البافاري.

حيث أصبح ليفاندوسكي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق ثلاث بطولات في موسم واحد ويكون الهداف في جميع البطولات.

يذكر أن المهاجم البولندي قد سجل هذا الموسم 55 هدف في 46 لقاء خاضها رفقة العملاق البافاري في جميع المسابقات.

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