مدحت شلبي يكشف سبب إطلاق لقب "طرزان" على طارق حامد













أكد الاعلامي مدحت شلبي، أنه لا يتحامل على أي فريق أو لاعب خلال عمله كمعلق أو اعلامي.





وقال شلبي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "من يرى انني تحاملت على الزمالك يعود الي تعليقي على تألق مصطفى محمد بعد هدفه، عندما أكدت انه سوف يكون مستقبل منتخب مصر.





واردف: كما انني تضامنت مع طارق حامد وقولت انه من اعظم "دفندرات" مصر حاليا.





وافصح: وصفي لطارق حامد بطرزان؟ هذه الشخصية محبة للجميع ويحمي الضعيف وهذا الوصف مدح وليس ذم.



