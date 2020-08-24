نجم باريس سان جيرمان: تمنيت التتويج باللقب من أجل تياجو سيلفا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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علق البرازيلي ماركوس كوريا ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، على خسارة الفريق العاصمي، لبطولة دوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونيخ الألماني.


وتوج العملاق الالماني باللقب السادس في التاريخ، والثلاثة الثانية، منذ إنشاء النادي، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف في اللقاء الي جمع الفريقين على ملعب " دا لوش " في البرتغال.


وفي تصريحات نقلتها شبكة " RMC " قال ماركينيوس :" يجب أن نستمر في التضيحه من أجل هذا الفريق الموسم المقبل، وهذا يطلب مواصلة العمل من جديد".


وأضاف :" حزين بعدم وداع تياغو سيلفا للنادي، بتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، أنه مثلي الاعلي منذ طفولتي، أنه نجمي".


يذكر أن تقارير صحفية إنجليزية قد أكدت أقتراب البرازيلي تياغو سيلفا من ارتداء قميص تشيلسي الإنجليزي الموسم المقبل في صفقة إنتقال حر، بعد إنتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

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