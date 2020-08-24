"مش فاهم ايه الفشخرة دي!".. زكي فطين عبد الوهاب يهاجم رواد الساحل الشمالي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:45 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب الفنان زكى فطين عبد الوهاب، عن استيائه من تصرفات رواد الساحل الشمالي الذين يقضون إجازاتهم هناك.

وكتب فطين منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "أنا عندي 64 سنة.. جيل الستينات عشان أكون واضح.. وأنا مش عارف ولا فاهم إيه الفشخرة والتعالى اللى عايشين فيه رواد الساحل الشمالي والجونة الأيام دي!".

وأضاف: "أنا أنتمي لعائلة غنية ومشهورة.. ومع ذلك كنت بركب الميكروباص من جاردن سيتي لنادي الجزيرة.. وبنأكل كشري في باب اللوق ودى كانت متعة بجد.. عشان "بنحتك" بالطبقة الحقيقية للشعب.. وأخويا لما دخل الجامعة.. أمي جابت له عربية "فيات 128".. مع إنها كانت ممكن تجيب له عربية مرسيدس".

وتابع : "المصيف كان بين 3 أماكن.. المعمورة والمنتزه شاطئ وبارعايدة وبيانكي العجمي.. والخدم كانوا بينزلوا معانا بعد فترة الغداء في نفس الشاطئ اللي كنا بننزل فيه".

واختتم حديثه قائلا: "عمري ما شوفت البذخ والتعالي والألاطة اللي بشوفها اليومين دول.. الناس كانت أبسط بكتير.. على فكرة أنا مش ناصري النزعة.. أنا بس عشقت الفترة دي.. ولسه عايش على ذكراها".


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