داليا البحيري: تعرضت أكثر مرة للتحرش.. وهكذا كنت اتصرف









وفالت إنها حين تتعرض للتحرش لا تعرف كيف تتصرف وتقوم بضرب من يفعل بها ذلك، مؤكدة أن المتحرش معروف عنه أنه يكون جبان.



كما طالبت جميع الفتيات والفتيان صغار عندما يتعرضون للتحرش بأن يتحدثوا لكي يكون هناك إجراء سريع ضد المتحرشين.



وعن الأعمال الفنية التي تتناول التحرش قالت: "مش شرط المؤلف يعمل التحرش هو الموضوع الأساسي في العمل بس يكون في جزء بيناقش، وأيضا يجب أن المنتجين يتحمسون لتقديم مشاكل التحرش".









كشفت الفنانة داليا البحيري، عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة، لكنها لم تخرج وتتحدث عن ذلك من قبل.وأضافت البحيري، خلال لقائها في برنامج اسرار النجوم مع المذيعة إنجي علي "أنها تعرضت للتحرش نحو ثلاث مرات سوءًا في الشارع أو على البحر.