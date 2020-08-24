مصطفى محمد: نجاح المهاجم لا يتوقف على تسجيل الأهداف فقط

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح مصطفى محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن إحراز الأهداف هو توفيق من عند الله، ولكن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا.

وأشار إلى أنه لعب فترة ولكنه لم يوفق والحظ لم يكن معه، مؤكدا أنه لا يهمه أي انتقادات، ولا ينظر إلى أي هجوم من الجماهير عندما لا يحرز الأهداف.

جاء ذلك خلال تصريحات اللاعب في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية.

وشدد مصطفى على أن المهاجم من دوره يصنع فرص أيضاً للآخرين في الفريق، وليس شرطاً أن يكون دوره مقتصرا على تسجيل الأهداف.

وكشف أنه يقوم بحذف كل حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل المباراة بيوم، وبعدها بيوم يقوم باسترجاعهم، حتى لا تصله أي انتقادات.

وطرح وائل الابراشي سؤالا عليه، قائلا، "البعض قام بالهجوم عليك، بسبب عدم تسجيله للأهداف خلال الفترة الأخيرة، فما ردك، فقال محمد مصطفى مداعباً مقدم البرنامج، "إيه ده أنا كنت بتهاجم..والله ما أعرف".

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