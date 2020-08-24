وزير الإعلام يفجر مفاجأة عن مستقبل الصحف الورقية في مصر (فيديو)

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أسرع وسيلة، ويليها الراديو والتلفزيون ثم الصحف والجرائد.





وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الصحف الورقية ستنتهي، متابعًا: "الجورنال بقى بييجي للمواطن بي دي إف على هاتفه".





وأوضح أن أزمة فيروس كورونا أثرت على توزيع الصحف؛ لافتًا إلى أن المواطنين أحجموا عن شراء الصحف بسبب الأقاويل التي انتشرت حول نقلها لفيروس كورونا.





وتابع: "يجب أن تفكر الصحف في أن تنقل نفسها إلكترونيًا قبل أن تنتهي الورقية حتى تنقذ نفسها"،مستكملًا: "الصحف الورقية ستنتهي خلال عام أو إثنين أو ثلاثة على الأكثر".













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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدأت معامل الحاسب الآلي بجامعة الفيوم فتح أبوابها لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات المصرية لطلاب المرحلة الأولى.





وصرح الدكتور خالد عطاالله أن الجامعة وفرت ٨ معامل بإجمالي ١٧٠ جهاز حاسب آلي بكليات الهندسة، التربية، الحاسبات والمعلومات، العلوم، الزراعة،التربية للطفولة المبكرة، السياحة والفنادق بالإضافة إلي المدن الجامعية وذلك لاستقبال الطلاب يوميا وحتى الساعة الثالثة عصرا وبحضور عدد من الإداريين لمساعدة الطلاب في إدخال البيانات وإتمام مراحل التسجيل مشيرا أنه من المقرر استمرار عمليات التسجيل للمرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس.





يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في وقت سابق الحد الأدنى لنسب القبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية ٤٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩٧.٦% والشعبة الهندسية ٣٨٧ درجة فأكثر، أى بنسبة ٩٤.٤% والشعبة الأدبية ٣٢٧.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٧٩.٩% وذلك بواقع ١٤٩٦٨٥ ألف طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية.





وفي تصريحات سابقة، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجيل الخامس من الحروب يستهدف الإخضاع أولا ثم تفكيك المجتمع. وأوضح "رشوان"، أن الحروب عبارة عند عدة أجيال الجيل الأول عبارة عن دول تواجه دول أخرى عبر الجيوش المسلحة، وكان في الخمسينيات والستينيات، عندما ظهر ما يسمى بحروب العصابات من خلال مواجهة قوة غير نظامية لقوة نظامية وهو الجيل الثاني.





وكشف أن الجيل الثالث في الحروب هو النموذج سريع الهجوم، والاستباقي من خلال هجوم جيش نظامي، أما الجيل الرابع الذي تمثل في هزيمة الجيش الأمريكي في فيتنام، خاصة مع وجود قوى عسكرية غير متكافئة فهو خليط من الأدوات العسكرية وغير العسكرية. وأضاف نقيب الصحفيين أن الحرب هي وسيلة لتحقيق أهداف السياسة عبر وسائل عسكرية، موضحا أن العالم عدا سوريا والعراق وبعض المناطق الصغيرة ما بين أرمينيا وأوكرانيا لا يوجد بينهم صراعات عسكرية تقليدية، وحل محلها الأجيال التالية من الحروب الرابع والخامس، ويستهدف الآخير إخضاع الآخر، عبر تفكيك المجتمع، ما تم في العراق وسوريا بامتياز.





وأكد أن التدخل العسكري يكبد تكاليف هائلة ولا يحقق الأهداف المطلوبة، مشيرا إلى أن الإعلام مسؤول مسؤولية كبيرة عن توعية المواطن في مختلف المجالات وخاصة التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس.



