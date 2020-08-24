أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

أبدي البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حزمة الشديد، لخسارة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونيخ الألماني.





وكان بايرن ميونيخ قد حقق اللقب السادس في تاريخه عقب الفوز على نادي العاصمة الفرنسية، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " دا لوش " في البرتغال.





ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" الخسارة جزء من لعبة كرة القدم ، حاولنا تقديم كل شيء في المباراة ، وقاتلنا حتى النهاية".





وأضاف :"مبروك للبايرن الفوز باللقب، واشكر الجماهير على الدعم والمساندة لنا ".



