أسامة هيكل: فكرة المنع في الإعلام أصبحت مستحيلة (فيديو)

أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام، أن الإعلام ليس مستقل عن الدولة، وإنما مستقل عن اتخاذ قراراته، معلقًا: "استقلالية الإعلامية ليست عن الدولة أو عن ميزانية الدولة، وإلا مش هيكون فيه مبرر إن الدولة تصرف على الإعلام".





وشدد "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، على أن فكرة المنع في الإعلام أصبحت مستحيلة.





وتابع: "الريموت كونترول هو البطل في العملية الإعلامية بسبب كثرة القنوات"، لافتًا إلى أن المنع في الإعلام بدأ يكون من المستحيلات في منتصف التسعينيات، مضيفًا أنه أصبح هناك منصات إلكترونية أيضًا تعتمد على الإنترنت وليس البث القادم من الفضاء.





وفي تصريحات سابقة، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجيل الخامس من الحروب يستهدف الإخضاع أولا ثم تفكيك المجتمع.





وأوضح "رشوان"، أن الحروب عبارة عند عدة أجيال الجيل الأول عبارة عن دول تواجه دول أخرى عبر الجيوش المسلحة، وكان في الخمسينيات والستينيات، عندما ظهر ما يسمى بحروب العصابات من خلال مواجهة قوة غير نظامية لقوة نظامية وهو الجيل الثاني.





وكشف أن الجيل الثالث في الحروب هو النموذج سريع الهجوم، والاستباقي من خلال هجوم جيش نظامي، أما الجيل الرابع الذي تمثل في هزيمة الجيش الأمريكي في فيتنام، خاصة مع وجود قوى عسكرية غير متكافئة فهو خليط من الأدوات العسكرية وغير العسكرية.













وأضاف نقيب الصحفيين أن الحرب هي وسيلة لتحقيق أهداف السياسة عبر وسائل عسكرية، موضحا أن العالم عدا سوريا والعراق وبعض المناطق الصغيرة ما بين أرمينيا وأوكرانيا لا يوجد بينهم صراعات عسكرية تقليدية، وحل محلها الأجيال التالية من الحروب الرابع والخامس، ويستهدف الآخير إخضاع الآخر، عبر تفكيك المجتمع، ما تم في العراق وسوريا بامتياز.





وأكد أن التدخل العسكري يكبد تكاليف هائلة ولا يحقق الأهداف المطلوبة، مشيرا إلى أن الإعلام مسؤول مسؤولية كبيرة عن توعية المواطن في مختلف المجالات وخاصة التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس.



