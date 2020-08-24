هالة صدقي لـ"جمهورها": "الليلة الكبيرة قربت"













شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هالة، خلال الصورة على شاطى البحر برفقة اصدقائها مرتدية توب قصير فوق الركبة مكشوف الصدر باللون الأسود".وعلقت صدقي، على الصورة قائلة: "انسى الدنيا وريح بالك الليلة الكبيرة قربت".يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت.