عائشة بن أحمد لـ"الفجر الفني": أتوقع زيادة الاقبال على مشاهدة "توأم روحي" بسبب استمرار "كورونا"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة عائشة بن أحمد، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في فيلم "توأم روحي"، الذى يلعب بطولته الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل.

وقالت عائشة بن أحمد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنها ترى أن عرض الفيلم في ظل استمرار أزمة "كورونا"، سيجعل الناس تقبل على مشاهد الفيلم بشكل أكبر.

وعللت وجهة نظرها بأن الممنوع دائمًا مرغوب، مشيرة إلى أن الجمهور سيتفيد إلى أقصى حد من قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف الإجراءات الوقائية في ظل استمرار الأزمة. 

يذكر أن فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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