بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.. كوتينيو يحسم مصيره من العودة إلى برشلونة









اعترف الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو نجم بايرن ميونيخ الألماني أن هدفه الرئيسي هو قضاء عامًا رائعًا في الموسم المقبل حتى لو لم يكن في برشلونة.





وتوج النجم البرازيلي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة بايرن ميونيخ، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراه النهائية بهدف نظيف.





وقال فيليب كوتينيو عقب تتويجه مع البافاري باللقب:في تصريحات نقلتها صحيفة "أس الإسبانية ” لم أفكر في المُستقبل حتى الان”.





وتابع :” سأعود الى برشلونة الآن، اريد ان اعمل جاهدًا واقدم موسم رائع، لا اعرف اذا كنت سأبقى في برشلونة لكنني اريد العمل جاهدًا”.





ويملك النادي البافاري أحقية التعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 120 مليون يورو، وهو مبلغ مبالغ فيه في الوقت الحالي بسبب الأزمة الإقتصادية التي تعيشها الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا.





ومن جهه أخري لا ينوي رونالد كومان التفريط في كوتينيو الموسم المقبل، وسط رغبه قوية لدي النادي الألماني في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي مقابل 65 مليون يورو.



