راغب علامة يوضح حقيقة موقفه من هجرة أبنائه خارج لبنان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أوضح الفنان اللبناني راغب علامة، حقيقة موقفه من هجرة أبناءه خارج لبنان ولاسيما في ظل هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي إجابة على سؤال : "بعد انفجار مرفأ بيروت، أعلنت أنك تشجع سفر لؤي وخالد والعيش خارج لبنان، ومن المعروف أنك متعلق بهما كثيرا، فكيف تقبل بسفرهما؟".

وقال الفنان اللبناني ​راغب علامة​ : "كل حياتنا سفر، وإذا كان خالد ولؤي في مكان آمن سياسياً، ولا يوجد فيه هذا المستوى المتدني من السياسيين، المجرمين والفاسدين الذين يتحكمون بأولادنا، فهذا أفضل لهما ولمستقبلهما".

وأضاف :"بإمكانهما أن يزوراني أو أن أقوم أنا بزيارتهما ولا مشكلة في ذلك، ولكنني لا يمكنني إقناعهما بأن يبقيا في لبنان بوجود طبقة حاكمة سارقة، مجرمة وبلا أخلاق".

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