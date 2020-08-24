راغب علامة يوضح حقيقة موقفه من هجرة أبنائه خارج لبنان









وقال الفنان اللبناني ​راغب علامة​ : "كل حياتنا سفر، وإذا كان خالد ولؤي في مكان آمن سياسياً، ولا يوجد فيه هذا المستوى المتدني من السياسيين، المجرمين والفاسدين الذين يتحكمون بأولادنا، فهذا أفضل لهما ولمستقبلهما".



وأضاف :"بإمكانهما أن يزوراني أو أن أقوم أنا بزيارتهما ولا مشكلة في ذلك، ولكنني لا يمكنني إقناعهما بأن يبقيا في لبنان بوجود طبقة حاكمة سارقة، مجرمة وبلا أخلاق".





أوضح الفنان اللبناني راغب علامة، حقيقة موقفه من هجرة أبناءه خارج لبنان ولاسيما في ظل هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد.وفي إجابة على سؤال : "بعد انفجار مرفأ بيروت، أعلنت أنك تشجع سفر لؤي وخالد والعيش خارج لبنان، ومن المعروف أنك متعلق بهما كثيرا، فكيف تقبل بسفرهما؟".