تصريح مؤثر من والد مروان محسن

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إبنه يتعرض لهجوم قوي.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "انا خايف على ابني يجراله حاجة وساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم ايه".

وتابع: "ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة".

وشن الكابتن محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هجوما ذريعا على مهاجمي نجله بسبب أداءه مع القلعة الحمراء.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "من يهاجمون نجلي مجرد صبية ومحليين هواه".

وتابع: "مروان محسن نجم النجوم في جميع المنتخبات بالمراحل العمرية".

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