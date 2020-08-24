خالد عبد الغفار: الدولة مؤمنة بأهمية التعليم والبحث العلمي لبناء الإنسان المصري (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة مؤمنة بأهمية التعليم والبحث العلمي لبناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنشاء 4 جامعات جديدة ومئات الكليات.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعات الحكومية يمكنها المساهمة في إنشاء فروع للجامعات الأهلية.





وأشار إلى أن الزيادة السكانية أحد أسباب تكدس الطلاب بالجامعات الحكومية، وأن الجامعات الخاصة تضم حوالي 8% من طلاب الثانوية العامة.





وبدأت معامل الحاسب الآلي بجامعة الفيوم فتح أبوابها لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات المصرية لطلاب المرحلة الأولى.





وصرح الدكتور خالد عطاالله أن الجامعة وفرت ٨ معامل بإجمالي ١٧٠ جهاز حاسب آلي بكليات الهندسة، التربية، الحاسبات والمعلومات، العلوم، الزراعة،التربية للطفولة المبكرة، السياحة والفنادق بالإضافة إلي المدن الجامعية وذلك لاستقبال الطلاب يوميا وحتى الساعة الثالثة عصرا وبحضور عدد من الإداريين لمساعدة الطلاب في إدخال البيانات وإتمام مراحل التسجيل مشيرا أنه من المقرر استمرار عمليات التسجيل للمرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس.



