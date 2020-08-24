باسم مغنية يطالب بوقف هذه البرامج





في التلفزيون) اشتاق لمشاهدة بطولة الباسكت أشتاق للمسلسلات اللبنانية والعربية لي ولزملائي أشتاق للمنافسة على الريتنغ.



وأضاف: "أشتاق لبرامج الألعاب تعبت من مشاهدة البرامج السياسية وحتى في بعض الأحيان دون أن تقصد تحرضنا على بعضنا البعض. أوقفوا هذه البرامج"، وأرفق مغنية ما كتب بوسم "أوقفوا البرامج السياسية".



يذكر أن باسم مغنية كان قد شارك في السباق الرمضاني المنصرم من خلال مسلسل النهاية وسكر زيادة ولاقى نجاحا كبيرا.









أعرب الفنان اللبناني ​باسم مغنية،​ عن اشتياقه لمشاهدة بطولة كرة السلة والمسلسلات اللبنانية والعربية، والمنافسة على الريتنغ، وبرامج الألعاب.وطالب مغنية وقف برامج السياسة قائلًا عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي: (