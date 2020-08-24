توخيل: الحظ لعب دورًا كبيرًا في تتويج بايرن ميونيخ باللقب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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لعن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان،حظ فريقه بعد خسارة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " دا لوش " في البرتغال.


وفي تصريحات نقلتها شبكة " RMC " قال المدير الفني الألماني لفريق العاصمة الفرنسية :" فعلنا كل ما لدينا في الملعب، لكن لم نستطع تغيير النتيجه".


وأضاف :" الهدف اليتيم اليوم كان الفاصل بين فريقين غاية في القوة، والحظ أنصف بايرن ميونيخ في النهاية".


وأردف :" المباراة كانت أشبه بالقتال، يجب أن نعترف أننا كنا نلعب في مباراة يلعب فيها الحظ دورا كبيرا، و هكذا سارت الأمور".


يذكر أن بايرن ميونيخ الألماني قد توج باللقب السادس في تاريخه، وحقق الثلاثة التاريخية للمرة الثانية في تاريخه عقب تحقيقها على يد هاينكس في عام 2012.

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