توخيل: الحظ لعب دورًا كبيرًا في تتويج بايرن ميونيخ باللقب
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:21 ص
محمود صبري
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لعن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان،حظ فريقه بعد خسارة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " دا لوش " في البرتغال.
وفي تصريحات نقلتها شبكة " RMC " قال المدير الفني الألماني لفريق العاصمة الفرنسية :" فعلنا كل ما لدينا في الملعب، لكن لم نستطع تغيير النتيجه".
وأضاف :" الهدف اليتيم اليوم كان الفاصل بين فريقين غاية في القوة، والحظ أنصف بايرن ميونيخ في النهاية".
وأردف :" المباراة كانت أشبه بالقتال، يجب أن نعترف أننا كنا نلعب في مباراة يلعب فيها الحظ دورا كبيرا، و هكذا سارت الأمور".
يذكر أن بايرن ميونيخ الألماني قد توج باللقب السادس في تاريخه، وحقق الثلاثة التاريخية للمرة الثانية في تاريخه عقب تحقيقها على يد هاينكس في عام 2012.