أمير مرتضى يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي













كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، كواليس مفاوضات الأبيض مع هدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق.





وكان رمضان صبحي تم إعارته إلى النادي الأهلي في شتاء 2019، وحتى صيف نفس العام، ثم جدد إعارته حتى صيف 2020، قادما من هدرسفيلد.





وأوضح أمير مرتضى أن نادي الزمالك، لن يدخل في أي صفقة إلا بما يتناسب مع قدراته المالية لحسم الصفقة.





وأشار أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن قرار لعب رمضان صبحي لأي فريق بعد رحيله عن الأهلي في يده هو فقط، مضيفا أن نادي الزمالك لم يتحدث مع اللاعب إطلاقا.





وأكد على أن الزمالك قام بالتواصل مع ناديه الإنجليزي هدرسفيلد، من أجل التعرف على موقفه، وتم إرسال عرض، ولكن كل شيء توقف بعد ذلك.



