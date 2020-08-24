نورهان تنشر صورة لشخصية "نورين شاه" التي تجسدها في مسلسل "ألف ليلة وليلة"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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أعلنت الفنانة نورهان شعيب، عرض مسلسل "ألف ليلة وليلة" مجددًا عبر شاشة قناة "أم بي سي مصر" يوميًا في تمام الساعة 10 مسًاء.
حيث نشرت نورهان، مجموعة صور من شخصيتها في المسلسل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت شعيب، على الصور قائلة: "يعرض الان علي MBC Masr مسلسلي الحبيب (الف ليلة وليلة ٢٠١٥ ) بطولة آسر ياسين وامير كرارة وشريف منير ونيكول سابا.. حيث كنت أنا الاميرة {نورين شاه} تابعوه يوميًا. الساعة ١٠ بالليل".


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