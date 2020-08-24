تعرف على مواعيد المباريات الـ5 الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد الفريق الأول للكرة بنادي ليفربول لبدء رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستنطلق منافسات البطولة للموسم القادم بداية من شهر سبتمبر القادم وحتي نهاية الموسم في مايو.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت عن جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد من البطولة، حيث سيخوض ليفربول، مباراته الأولى فى الموسم، أمام فريق ليدز يونايتد الصاعد حديثًا البريميرليج، ثم سيكون على موعد مع مبارتين ناريتين، أمام تشيلسى، وأرسنال.

كما سيواجه فريق ليفربول نظيره أستون فيلا، في اللقاء الذي سيشهد مواجهة خاصة بين الثلاثي المصري، حيث سيلتقي الفرعون محمد صلاح نجم الريدز، بثنائي الفيلا محمود تريزيجيه، وزميله أحمد المحمدي.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع ديربى الميرسيسايد، بين ليفربول وفريق إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

ومن المقرر أن تكون مواعيد المباريات الـ5 الأولى لليفربول فى الدور الأول من الموسم الجديد كالتالى:-

ليفربول × ليدز: يوم 12 سبتمبر

ليفربول × تشلسي: يوم 19 سبتمبر

ليفربول × آرسنال: يوم 26 سبتمبر

ليفربول × أستون فيلا: يوم 3 أكتوبر

ليفربول × إيفرتون: يوم 17 أكتوبر

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