مصطفى حجاج يكشف كواليس أغنية "لينا حياة مع بعض" لتامر حسني (صور)
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:41 ص
رشا عادل
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كشف الفنان مصطفى حجاج، كواليس تسجيل أغنية "لينا حياة مع بعض" للنجم الجيل تامر حسني، وذلك من خلال نشر صورة جديدة من الكواليس، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق مصطفى، على الصورة قائلًا: "مبروك يا تيمو بسم الله مشاء الله.. الصورة دي من مونتاج أغنية تامر حسني هتكسر الدنيا".
ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور حجاج، فنهالت الآف التعليقات عليه.
فكتب أحد متابعيه قائلًا: "كده يبقي في حاجه حلوه اووي" فيما أضاف: "حاجة اخر عظمة الله ينور عليكن والله".
أغنية "لينا حياة مع بعض" من كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان شريف بدر، ومن توزيع هيثم راضي، ويقدمها تامر تتر الجزء الثالث من مسلسل "مدرسة الحب"، بطولة أمير كرارة.
أغنية "لينا حياة مع بعض" من كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان شريف بدر، ومن توزيع هيثم راضي، ويقدمها تامر تتر الجزء الثالث من مسلسل "مدرسة الحب"، بطولة أمير كرارة.
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