هانز فليك.. مدرب بـ"الصدفة" أعاد أمجاد بايرن ميونيخ الأوروبية (تقرير)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:48 ص
هانز فليك
هانز فليك
علاء خليف
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قاد المدرب العبقري هانز فليك فريقه بايرن ميونيخ للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعدما فاز على فريق باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء الأحد، على ستاد "النور"  بالعاصمة البرتغالية "لشبونة".
تولي هانز فليك القيادة الفنية لفريق بايرن ميونيخ بشكل مؤقت في البداية خلفًا للمدرب السابق نيكو كوفايتش وذلك في نوفمبر 2019، وحقق مع الفريق البافاري نتائج مذهلة دفعت إدارة النادي لتوقيع عقد دائم معه حتي 2023.

من هو هانز فليك صاحب سادس ألقاب البايرن الأوروبية؟

هانز فليك من مواليد 24 فبراير  1965 يبلغ عمره 55 عامًا، لاعب كرة قدم ألماني كان يلعب في مركز خط الوسط، بدايته كانت في فريق الناشئين بنادي ساندهايسن الألماني وانتقل منه لبايرن ميونيخ واستمر معه 5 سنوات قبل أن ينهي مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي كولن عام 1993.

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه للتدريب وتولي القيادة الفنية لفريق فيكتوريا بامنتال الألماني في الفترة من 1996 وحتي عام 2000، انتقل بعدها لقيادة فريق هوفنهايم واستمر معه 5 سنوات حتي نوفمبر 2005.

في عام 2006 عمل مساعدًا للمدرب الإيطالي جيوفاني تراباتوني في الجهاز الفني لفريق سالزبورج النمساوي واستمر معه موسم واحد.

انضم "فليك" للجهاز الفني للمدرب يواكيم لوف مع منتخب ألمانيا واستمر معه 8 سنوات وتوج مع منتخب المانشافت بلقب بطولة كأس العالم 2014، بعدها تولي منصب المدير الرياضي في المنتخب من 2014 وحتي 2017.

عاد لنادي هوفنهايم مجددا في 2017 ولكنه تولي منصب المدير الرياضي بالنادي لمدة عام واحد ورحل عنه في فبراير 2018، وانضم للجهاز الفني للمدرب نيكو كوفايتش في بايرن ميونيخ، وتولي قيادة الفريق بعد رحيله في نوفمبر 2019، قبل توقيع عقد دائم معه حتي 2023.

أرقام هانز فليك مع بايرن ميونيخ

قاد هانز فليك فريق بايرن ميونيخ في 36 مباراة بمختلف البطولات، حقق 33 انتصارا، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل الفريق تحت قيادته 116 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

نجح "فليك" في قيادة بايرن ميونيخ للتتويج بلقب الدوري الألماني موسم 2019 / 2020 بعدما اعتلي صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

كما توج مع بايرن ميونيخ بكأس ألمانيا هذا الموسم بعدما تغلب في المباراة النهائية على فريق باير ليفركوزون بنتيجة 4 / 2.

واختتم هانز فليك موسمه المميز مع بايرن ميونيخ بالتتويج بلقب البطولة الأهم للأندية على مستوي العالم، بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 1/0 في نهائي البطولة.

وحقق "فليك" نتائج مذهلة مع بايرن ميونيخ في مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أبرزها انتصاره التاريخي على برشلونة بنتيجة 8 / 2 في الدور ربع النهائي للبطولة، وفوزه ذهابا وإيابا على تشيلسي 3/0، 4/1 في دور الـ16

هانز فليك يحقق انجازا فريدا مع بايرن ميونيخ

أصبح "فليك" سادس مدرب يحقق الثلاثية التاريخية، بعد تتويجه بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، وسبقه 5 مدربين هم (فيرجسون مع مانشستر يونايتد 1999 – جوارديولا مع برشلونة 2009 – مورينيو مع انتر ميلان 2010 – هاينكس مع البايرن 2013 - انريكي مع برشلونة 2015).

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