"التعليم العالي" تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل التجارب الإكلينيكية لعلاج فيروس كورونا، موضحًا أنه يتم اختيار المتطوعين لتجارب علاج كورونا وفقًا للسلامة الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من القواعد تسمى الموافقة المستنيرة.

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي": "الموضوع تطوعي بحت، وليس له أي مقابل، ويكون في خدمة الإنسانية".

وعن الموجة الثانية لفيروس كورونا، قال: "لا يوجد لدينا مؤشرات تشير إلى تصاعد أعداد إصابات كورونا، ولكن لا بد أن تكون الدولة مستعدة دائمًا لحدوث أي نوع من أنواع الزيادة".

واستكمل: "سيستمر أعمال المستشفيات الجامعية إلى بداية سبتبمر وبعدها سيتم تقييم الموقف، ونستعد دائمًا للأسوأ ونأمل في الأفضل".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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