"التعليم العالي" تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل التجارب الإكلينيكية لعلاج فيروس كورونا، موضحًا أنه يتم اختيار المتطوعين لتجارب علاج كورونا وفقًا للسلامة الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من القواعد تسمى الموافقة المستنيرة.





وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي": "الموضوع تطوعي بحت، وليس له أي مقابل، ويكون في خدمة الإنسانية".





وعن الموجة الثانية لفيروس كورونا، قال: "لا يوجد لدينا مؤشرات تشير إلى تصاعد أعداد إصابات كورونا، ولكن لا بد أن تكون الدولة مستعدة دائمًا لحدوث أي نوع من أنواع الزيادة".





واستكمل: "سيستمر أعمال المستشفيات الجامعية إلى بداية سبتبمر وبعدها سيتم تقييم الموقف، ونستعد دائمًا للأسوأ ونأمل في الأفضل".



