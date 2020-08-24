نجم بايرن ميونيخ: سوف نحقق المجد مجددًا









حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه بهدف نظيف على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد " دا لوش " في البرتغال.









وسجل كنجيستي كومان هدف العملاق البافاري الوحيد، ليهدي اللقب لرجال المدرب فليك، ليتساوي بايرن ميونيخ مع ليفربول الإنجليزي، برصيد 6 ألقاب.





وأبدي الألماني سيرجي جنابري سعادته بتحقيق اللقب حيث قال :" أنها الليلة التي أنتظرتها منذ سنوات، اليوم قد تحقق حلمي، وسوف تظل تلك اللحظات خالدة في ذاكرتي".





وأضاف :" كان لدينا الايمان الكامل للفوز باللقب، أستطعنا إيقاف القوة الهجومية لفريق باريس والتمثله في نيمار ومبابي، نعم أستطعنا تحقيق اللقب ".



