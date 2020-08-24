ناصر عباس: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الزمالك.. ووليد سليمان لم يتعمد إيذاء عبد الشافي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق ناصر عباس، الحكم الدولي السابق، على مستوى طاقم التحكيم الكرواتي الذي أدار لقاء الأهلي والزمالك في لقاء القمة أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ناصر عباس في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "الحكم الكرواتي كان غير موفق في قراءة اللاعبين في لقاء أمس، وكان لديه أخطاء في التمركز وذلك بسبب قلة لياقته البدنية".

وتابع: "وليد سليمان يستحق ركلة جزاء خلال التحامه مع محمود علاء، وأما في إصابة محمد عبدالشافي فلم يتعمد وليد سليمان ايذاؤه".

وأتم: "كما كان هناك خطأ كبير للحكم وهو عدم طرد أسامة فيصل لاعب الزمالك بعد تدخله القوي ضد أيمن أشرف".

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