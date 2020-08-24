محمود الليثي يسرب مشاهد من الجزء الثالث من "مملكة إبليس"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمود الليثي، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمود الليثي، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من مسلسل "مملكة إبليس".

وعلق قائلًا: "تسريب من الجزء الثالث من "مملكة إبليس"، الخواجة والعجوز في مهمة جديدة.

يذكر أن مسلسل "مملكة إبليس"من تأليف محمد أمين راضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجناينى. ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبرى فواز، كريم قاسم، إيمان العاصى، نانسى السيد، أسماء جلال، خالد أنور، محمود الليثى.

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