بمكياج جريء.. أحدث ظهور لأيتن عامر عبر "إنستجرام"





واعتمدت على المكياج الجريء الذى أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والإشادة من قبل جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن أيتن عامر تألقت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

تحرص الفنانة أيتن عامر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت أيتن عامر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.