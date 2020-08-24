هالة صدقي عن زوجها السابق: تحملت إهانته 5 سنوات من أجل أبنائي





نها حاولت حماية الطفلين بكل الطرق وتحملت جميع الإهانات.



وعن نسب الطفلين علقت قائلة إن المحامي الخاص به أصدر بيان يذكر فيه ان احد من اصدقاء زوجها هو من ادلى له بتلك المعلومة، كما أكدت على ان عملية حملها كانت بشكل طبيعي ووضعت اطفالي في مصر.





وأشارت انها تملك جواز السفر الامريكي وفإذا ارادت ان تقوم بتلك الامور كان من الاولوية ان تسافر الى امريكا وليس انجلترا كما تم الادعاء.









قالت الفنانة هالة صدقي، إن كل ما يحدث معها بسبب زوجها السابق سامح سامى، هو ابتلاء وضريبة الشهرة التي حقتها وأن هناك أشخاص تستخدم ذلك ضد أي فنان والشهرة من الممكن تتحول سلاح ظهره الفنان.وأضاف خلال مكالمة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" بأنها قد تحملت ٥ سنوات من الإهانات والسباب على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك كان بسبب أنه أ