بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:49 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ولكن ما يزيد شعورنا بحرارة الطقس هو ارتفاع نسبة الرطوية التي تصل إلى 85%.

وأشارت "إيمان"، إلى أن نسبة الرطوبة تتناسب عكسيا مع درجات الحرارة، حيث تكون نسبة الرطوبة ليلا أعلى من النهار، منوها بأن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الإثنين، حيث يستمر هذا الارتفاع على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وأضافت أن نسبة الرطوبة منخفضة جدا على محافظات الصعيد، لافتة إلى أن حالة الطقس في منطقة السواحل الشمالية هى الأفضل حاليا.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

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