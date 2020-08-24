محمود عبد المغني لـ"الفجر الفني": خطوة عرض الأفلام على منصات إلكترونية ليست بدعة واتجاه عالمي









أعرب الفنان محمود عبد المغني، عن سعادته بردود أفعال الناس حول دوره في فيلم "صاحب المقام" الذى تم عرضه على منصة إلكترونية.وقال محمود عبد المغني في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يرى أن المنصات الإلكترونية اتجاه عالمي وليست بدعة، مشيراً إلى أن تجربة عرض فيلم "صاحب المقام" على منصة إلكترونية سباقة في مصر.كما أشار إلى أن المنتج أحمد السبكي، رجل جريء سباق يحب أن يبتديء الشيء دون القلق منه.يذكر أن فيلم "صاحب المقام"، بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبدالمغنى، وإنجى المقدم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.تدور أحداث العمل حول روح التي تجسدها يسرا ورجل أعمال آسر ياسين يتعرض للعديد من المشاكل، ويكتشف رجل الأعمال أن جده ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم.وتقوم يسرا بتوجيه آسر ياسين وتدله على ضريح جده المتهدم وتحاول إنقاذه من دخوله صفقات فاسدة حتى يعود لرشده مرة أخرى، كما تشفى زوجته وتستمر أمينة خليل فى ادعاء المرض بعد ما اكتشفت أن زوجها حاله أصبح الأفضل.