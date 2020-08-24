ترامب: هيئة الغذاء والدواء أصدرت تفويضا لعلاج كورونا من بلازما المتعافين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هيئة الغذاء والدواء أصدرت تفويضا لعلاج كورونا من بلازما المتعافين، بحسب قناة "العربية".

وتابع ترامب: "جمعنا عددا من عينات بلازما متعافين لعلاج مصابين بكورونا".

وذكر فريق ترامب لمواجهة كورونا: "نبحث عن علاج يقلل نسبة الوفيات من كبار السن، وبرنامج بلازما المتعافين يخضع لدراسة بنوعين من العلاج، وحصلنا فقط على تفويض لاستخدام بلازما المتعافين".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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