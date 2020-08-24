شاهد.. لجنة مكافحة كورونا تتحدث عن موعد الوصول لـ"صفر إصابات ووفيات"

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنه من المتوقع أن نصل قريبا لصفر إصابات وصفر وفيات بشرط التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأضاف "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن عقار "ريمديسفير" موجود في البروتوكول المصري، ومحدد متى يتم استخدامه وموانعه، وأثبت نجاحه بنسب تجاوزت 80% في الحالات الشديدة الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي، وقلل من مدة البقاء على أجهزة التنفس 4 أيام.





وأكد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا أن "ريمديسفير"، قلل أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، مؤكدا أن الدواء لا يتم تناوله في المستشفى إلا بإشراف طبي كامل.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.



