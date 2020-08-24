شاهد.. لجنة مكافحة كورونا تتحدث عن موعد الوصول لـ"صفر إصابات ووفيات"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنه من المتوقع أن نصل قريبا لصفر إصابات وصفر وفيات بشرط التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن عقار "ريمديسفير" موجود في البروتوكول المصري، ومحدد متى يتم استخدامه وموانعه، وأثبت نجاحه بنسب تجاوزت 80% في الحالات الشديدة الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي، وقلل من مدة البقاء على أجهزة التنفس 4 أيام.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا أن "ريمديسفير"، قلل أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، مؤكدا أن الدواء لا يتم تناوله في المستشفى إلا بإشراف طبي كامل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة مكافحة كورونا كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

منذ ساعة و 17 دقيقة

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

"إصابات كورونا ترتفع".. بيان عاجل من "الصحة" بشأن آخر تطورات الفيروس القاتل

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي السابق: هناك تحقيق من مجلس الأهلي مع "فايلر"

منذ ساعة و نصف

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

منذ 42 دقيقة

بيراميدز يحبط الزمالك بشأن التعاقد مع صفقتي الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ ينضم للقائمة الذهبية.. 10 أندية توجت بلقب دوري أبطال أوروبا "بدون هزيمة"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صدام بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي حول أزارو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الحكومة تكشف حقيقة بيع عقار "ريمديسفير" المخصص لعلاج مصابي كورونا

"قريب جدًا".. رئيس اللجنة العلمية لكورونا يكشف موعد توافر العلاج

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

لجنة مكافحة كورونا: قريبًا بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح الفيروس

العلمية لمواجهة الكورونا: مصر في مرحلة التفاؤل الحذر.. ووعي الشعب الأساس

لجنة مكافحة كورونا تكشف سبب انخفاض الوفيات في مصر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام البايرن

01:02 ص

كومان يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة لضم نجم منتخب هولندا

12:27 ص

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

11:01 م

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى