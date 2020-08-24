نجم الأهلي السابق: هناك تحقيق من مجلس الأهلي مع "فايلر"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن وجود تحقيق من مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "يجب محاسبة فايلر بعد الهزيمة أمام الزمالك، والأهلي لم يستغل ارتباك لاعبي الزمالك خلال الربع ساعة الأولي، والمدرب السويسري كان تائه".
 
وأضاف: "لا أخشي أحدًا، وحديثي لمصلحة النادي الأهلي، وعندما كنت أعمل فى قناة النادي خلال فترة محمود طاهر، لم يتحدث معي أحد بسبب هجومي على المجلس".

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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