خاص.. أول رد من بيومي فؤاد على تصريحات طارق الشناوي ضده.. ويكشف سبب تخلفه عن ندوته بـ"قصر السينما"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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رد الفنان بيومي فؤاد، على تعليق الناقد طارق الشناوي، بعدما وصفه بأنه لايحترم مواعيده ولا يحترم جمهوره بسبب عدم حضوره ندوة "قصر السينما" التي تم عقدها أمس.

وقال بيومي فؤاد، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه تحدث مع الناقد طارق الشناوى واعتذر له وشرح له سبب عدم حضوره وتفهم الأخير ذلك.

وأشار "فؤاد" إلى احتماليه أن يكون طارق الشناوي قد قال هذا التصريح قبل حديثهما معا، موضحًا أن سبب غيابه عن الندوة يرجع إلى أن زوجته مريضة وكانت في غرفة العمليات منذ يومين.

وأضاف تفاجأت اليوم بأنها استيقظت متعبة جدا وتم احتحزها داخل المستشفى، كما أن  موعد التصوير تم تغييره بدلا من المساء إلى الصباح، لذلك ذهبت لمكان التصوير.

وأشار إلى أنه قام بالاتصال الفنان تامر عبد المنعم، أكثر من مرة وهو يعلم بأنه حاليا في دبي" قائلًا: "هو عاتبني إني مكتبتش له لأن تلفونة مكانش مجمع معايا، كما أن لم يأكد عليا أحد من إدارة الندوة أو بعت لي سيارة في انا ايضا شعرت بأن احتمال أن يكون في الاعتذار لديهم، ومع ذلك "أنا اتخنقت كذا خناقة في التصوير، لكي اذهب الندوة لأني انا اصلا اللي حددت المعاد معاهم وكان المفروض الأحد الماضي لكني أجلته، ومعروف مين بيومي فؤاد، عمري ما تأخرت عن موعيدي ذي ماقال طارق الشناوى".


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