ليفاندوفيسكي وكوتينيو أبرزهم.. نجوم "سنة أولي" دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:08 ص
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
علاء خليف
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توج فريق بايرن ميونيخ بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه الثمين على فريق باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة والتي جمعتهما مساء الأحد، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وسجل هدف الفوز لبايرن ميونيخ في شباك باريس سان جيرمان اللاعب كينجسلي كومان بالدقيقة 59 من زمن اللقاء.

ويعد هذا اللقب الأول لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا منذ 7 سنوات وتحديدا منذ تتويجه الأخير باللقب عام 2013 على حساب بوروسيا دورتموند، كما أنه اللقب السادس للعملاق البافاري في البطولة ليتساوي مع ليفربول في رصيد الألقاب، خلف ريال مدريد المتصدر بـ13 لقبا، وميلان "الوصيف" بـ7 ألقاب.

- "سنة أولي" دوري أبطال أوروبا مع البايرن

وحصد عدد من اللاعبين في قائمة بايرن ميونيخ الحالية لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في مشوارهم بالملاعب أبرزهم، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي وذلك بعدما فشل في التتويج باللقب مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند عام 2013 بعد خسارته أمام البايرن في النهائي.

كما تضم قائمة المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي ضمن صفوف فريق بايرن ميونيخ، كينجسلي كومان صاحب هدف الفوز على باريس سان جيرمان في نهائي النسخة الحالية للبطولة، وكذلك اللاعب ألفونسو ديفيز وسيرج جنابري وإيفان بريسيتش.

ويتواجد ايضا في قائمة "سنة أولي" دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميوينخ، بنجامين بافارد وليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش وفيليب كوتينيو وكورينتين توليسو وميكائيل كويسانسي، ونيكلاس سولي وألفارو أودريوزولا، وسفين أولريتش.

كما توج عدد من اللاعبين الشباب في قائمة البايرن باللقب الأوروبي لأول مرة وهم، أوليفر باتيستا ماير، وليون داياكو، وجوشوا زيركزي، ويان-فييت آرب، وادريان فاين، وتانجي نيانزوا كواسي.

يذكر أن بايرن ميونيخ رفع رصيد الأندية الألمانية لـ 8 ألقاب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بواقع (6 ألقاب بايرن ميونيخ - 1 بوروسيا دورتموند - 1 هامبورج)،بينما للأندية الفرنسية لقب وحيد حققه مارسيليا عام 1993.

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