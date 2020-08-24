محمود حميدة ينشر صورة قديمة له من كواليس "جنة الشياطين"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمود حميدة على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمود حميدة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له ظهر فيها من كواليس فيلمه قبل سنوات "جنة الشياطين".

وكانت آخر أعمال محمود حميدة ظهوره فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.

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