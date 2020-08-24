صراع مشتعل على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
استقر مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم، على  إلغاء حفل الجائزة هذا الموسم بسبب الظروف الراهنة وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حيث سيتم الإعلان عن المرشحين والفائزين من خلال المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر.

وعقد مجلس أمناء الجائزة اجتماعا -عن بعد- لمناقشة الاستعدادات الخاصة بجوائز الأفضل للموسم الرياضي 2019 / 2020، واعتماد الأسماء النهائية في كل فئة من الجوائز التي تخضع للتصويت، حيث تم اعتماد الأسماء النهائية المرشحة لكل جائزة من الجوائز التي تخضع للتصويت.

وجرى ترشيح ثلاثة لاعبين لنيل جائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة، وهم همام الأمين لاعب نادي الغرافة وطارق سلمان لاعب نادي السد، وخالد منير لاعب نادي الوكرة.

أما جائزة أفضل مدرب، فجرى ترشيح ثلاثة مدربين وهم تشافي هيرنانديز نادي السد ودييجو أجيري نادي الريان وسلافيسا يوكانوفيتش نادي الغرافة.

فيما سيكون الصراع على أشده في جائزة أفضل لاعب، حيث يتنافس كل من أكرم عفيف لاعب نادي السد، مع الجزائري ياسين براهيمي لاعب نادي الريان وأدملسون جونيور لاعب الدحيل.

وستتم عملية التصويت من خلال إرسال الاستمارات إلى الجهات المعنية المخولة بالتصويت، ويتم بعد ذلك فرز الاستمارات واعتماد النتائج والإعلان عن الفائزين، وفيما يتعلق بجائزة أفضل طاقم حكام، وجائزة كرة القدم للجميع سيتم الإعلان عن الفائزين تزامنا مع إعلان نتائج الجوائز

أخبار تهمك

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

صدام بين فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي حول أزارو

منذ 42 دقيقة

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونيخ ينضم للقائمة الذهبية.. 10 أندية توجت بلقب دوري أبطال أوروبا "بدون هزيمة"

منذ 36 دقيقة

بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يسعى لتجديد عقد نجمه المعار

منذ 41 دقيقة

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يجدد عقد ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يحبط الزمالك بشأن التعاقد مع صفقتي الموسم

منذ ساعة و 28 دقيقة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

طائرة هولندية جديدة على رادار برشلونة

11:01 م

صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

11:05 م

بايرن ميونيخ ينضم للقائمة الذهبية.. 10 أندية توجت بلقب دوري أبطال أوروبا "بدون هزيمة"

11:36 م

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى